Alle ore 09:30 del 27 febbraio 2026, il traffico nella regione Lazio presenta alcune criticità, con alcune arterie che segnalano rallentamenti e code. La situazione viene monitorata costantemente da Roma infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale per consentire agli automobilisti di pianificare al meglio i propri spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Casilina alla Romanina chiusa Al momento la corsia di sorpasso incidente anche sulla Braccianese con lunghe code all'altezza della Storta in direzione della Cassia ancora per un incidente incolonnamenti sulla tangenziale est da viale Castrense a Largo Passamonti in direzione della Salaria coinvolti diversi veicoli è un autocarro kW per chi proviene da San Giovanni l'uscita che porta al Largo Passamonti e quindi a San Lorenzo sempre per incidente si transita senso unico.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-02-2026 ore 09:30

