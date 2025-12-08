East Market Milano torna a dicembre | una domenica tra regali vintage e addobbi stravaganti

Milano, 8 dicembre 2025 – Tra regali vintage e addobbi stravaganti è Natale anche da East Market. Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 21 (ingresso 5 euro), torna l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove chiunque può comprare, vendere e scambiare. Centinaia di espositori selezionati da tutta Italia riempiranno gli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica di via Mecenate con migliaia di oggetti unici: capi d’abbigliamento vintage, artigianato ricercato, rari vinili, complementi d’arredo colorati e molto altro. Tra gli stand si trovano pezzi di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, design, libri, fumetti, riviste, elettronica, militaria, giochi, videogiochi, articoli di riciclo e riuso, curiosità, oggetti per la casa e utensili di ogni tipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

