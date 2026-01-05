L’8 gennaio aprono le iscrizioni per la 6ª edizione di Fuori la Voce
L’8 gennaio 2026 si apriranno le iscrizioni alla 6ª edizione di “Fuori la Voce”, il concorso canoro organizzato dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta un’opportunità per cantanti emergenti di mettersi alla prova e condividere la propria passione musicale in un contesto locale. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a esaurimento posti.
Arezzo, 5 gennaio 2026 – Si apriranno giovedì 8 gennaio le iscrizioni alla 6ª edizione del c oncorso canoro “Fuori la Voce”, appuntamento ormai, organizzato annualmente dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino. Il concorso, che negli anni ha richiamato un pubblico numeroso grazie all’alto livello dei partecipanti e alla presenza di ospiti di rilievo nazionale, si svolgerà sabato 14 marzo 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale Mario Spina. Anche per questa edizione è prevista una giuria qualificata, presieduta da Walter De Michelis, e la partecipazione di ospiti di primo piano, nel solco di una tradizione che in passato ha visto salire sul palco, tra gli altri, artisti come Marco Ferradini, Mietta, Sandro Giacobbe, Viola Valentino, Alberto Camerini e Il Cile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
