Lòm a merz 2026 | dove andare per rivivere l’antica tradizione contadina

Le tradizioni sono dure a morire, quando c’è la volontà di mantenerle in vita. In questo solco continua a germogliare ogni anno ‘Lòm a merz’, ovvero ‘Lume a marzo’, un antico rito romagnolo di origine contadina, che celebra tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, l’arrivo della primavera accendendo falò nei campi utilizzando sterpaglie e rami secchi di potatura. Da dove nasce la tradizione del ‘Lòm a merz’ Sa davvero di antico questa usanza, ma oggi, in tanti luoghi della nostra regione, quel fuoco viene ravvivato grazie ad appuntamenti che incorniciano bene il sentire popolare e la socialità che un tempo si esprimevano con raduni per cantare, ballare, bere vino, mangiare e vivere il ritmo della natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La tradizione popolare rivive con l'antico rito dei “Lòm a Mêrz”Alle ore 9 è in programma una colazione a base dei prodotti agricoli a chilometro zero a cui seguirà una passeggiata sulle colline circostanti.

Lòm a Mêrz, si accendono i falò. Un’edizione dedicata al paneC’è un legame ancestrale, quasi magico, che unisce la terra emiliano-romagnola ai suoi frutti più semplici e preziosi, come il pane e i suoi derivati.

Lòm a mêrz, il fuoco della tradizione accende piazza MatteottiI fuochi della tradizione tornano ad accendersi in piazza Matteotti. La Pro Loco di Imola organizza la 46ª edizione del Lòm a mêrz, in programma sabato 14 marzo nella piazza centrale della città. Dal ... ilnuovodiario.com

Al via i Lòm a Mêrz: inaugurazione a Faenza, il 26 febbraioGiovedì 26 febbraio prende il via una nuova edizione dei Lòm a Mêrz, l’appuntamento diffuso che intreccia cultura ... ravennanotizie.it

