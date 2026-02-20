La tradizione popolare rivive con l' antico rito dei Lòm a Mêrz

Sabato 28 febbraio, nel villaggio di tende romagnole a Forlì, si riaccende l’antico rito dei “Lòm a Mêrz”. Questa tradizione popolare celebra l’arrivo della primavera con un falò e attività legate alla cultura contadina. I visitatori potranno assaporare piatti tipici, partecipare a laboratori e passeggiate nella natura, e assistere a spettacoli di animazione. L’evento offre un’occasione per conoscere le usanze della regione e riscoprire antichi rituali. La giornata si conclude con il tradizionale falò propiziatorio.

Alle ore 9 è in programma una colazione a base dei prodotti agricoli a chilometro zero a cui seguirà una passeggiata sulle colline circostanti. A mezzogiorno i manfettini, tipico piatto della cucina povera locale, saranno protagonisti del pranzo romagnolo che si potrà gustare all'interno delle tende decorate con stampe a ruggine. I più golosi potranno partecipare al laboratorio sui ciccioli insieme al team SFAT e a quello sul raviggiolo a cura della Fattoria Trapoggio, assaporando questo delizioso formaggio insieme al pane. Mentre il farro coltivato da Rio del Sol si trasformerà in focaccia cotta nel forno a legna, incontrando i prodotti dell'orto.