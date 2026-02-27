Torna il 1° marzo il mercato di via Garibaldi

Il mercato di via Garibaldi a Parma riapre il 1° marzo e si terrà ogni prima domenica del mese fino a giugno. L’evento si svolge nel centro storico e inizia alle 9 del mattino. La riapertura è prevista per domenica 1° marzo e coinvolgerà diversi venditori locali. La manifestazione si svolge regolarmente fino alla fine della primavera.

A partire da domenica 1° marzo torna nel centro storico di Parma il Mercato di Via Garibaldi, appuntamento che proseguirà fino a giugno con cadenza la prima domenica di ogni mese, dalle 9.00 alle 20.00. Unica eccezione il mese di aprile, quando, per la concomitanza con la Pasqua, il mercato si.