Novara a marzo torna Fiorissimo | la mostra mercato di fiori

A marzo, a Novara, torna Fiorissimo, la fiera dedicata ai fiori che attira appassionati e operatori del settore. Durante il weekend, i visitatori potranno ammirare esposizioni di piante rare e partecipare a laboratori di giardinaggio. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo negozi e orti cittadini.

Fiorissimo torna a Novara: un weekend tra fiori, artigianato e la scoperta di una nuova armonia tra uomo e natura. Novara si prepara ad accogliere la nona edizione di Fiorissimo, la mostra mercato dedicata al florovivaismo, all’artigianato e alla sostenibilità, che dal 27 al 29 marzo 2026 trasformerà il Castello Visconteo-Sforzesco in un’oasi di colori e profumi. L’evento, aperto dalle 10:00 alle 19:00, offre un’esperienza unica per appassionati e curiosi, con un biglietto d’ingresso di 5 euro, gratuito per bambini sotto i 12 anni e persone con disabilità. Un Castello in fiore: la location e l’anima di Fiorissimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

