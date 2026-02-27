Torino per il re dei maranza sorveglianza speciale e niente social

A Torino, Don Alì, noto come il “re dei maranza”, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale e gli è stato vietato l’uso dei social media. Era stato arrestato a novembre dopo aver avvicinato e intimidito un maestro. Le autorità hanno disposto misure restrittive nei suoi confronti, limitando la sua libertà di comunicare e di frequentare determinate aree pubbliche.

Sorveglianza speciale e niente social per Don Alì, autoproclamatosi "re dei maranza" di Torino. Lo ha deciso il tribunale del capoluogo piemontese, su richiesta della questura, per il 25enne molto conosciuto su Internet. Il giovane, che era stato arrestato a novembre perché avrebbe avvicinato e intimidito un maestro di scuola in una strada, si trova in carcere ad Aosta perché nel frattempo sono diventate irrevocabili alcune condanne. La sorveglianza speciale, che comporta anche l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, resterà in vigore per tre anni., I funzionari della questura gli hanno contestato "comportamenti violenti e minacciosi" su ragazzini, anziani, titolari di piccoli negozi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, per il "re dei maranza" sorveglianza speciale e niente social Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di... Prima le avances poi la pedina e le rapisce il cane: 4 anni di sorveglianza speciale per uno stalker a TorinoLa polizia di Stato ha presentato al locale Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione -, la proposta di sorveglianza speciale nei confronti di un... Torino, arrestato il ‘re dei maranza’ dopo minacce a un maestro #cronaca #perte #news #noticias Temi più discussi: Torino, sorveglianza speciale e niente social per 're dei maranza'; Torino, sorveglianza speciale e niente social per il re dei maranza; Per Don Alì, re dei maranza di Torino, disposti 3 anni di sorveglianza speciale: non potrà pubblicare nulla sui social; Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'. Torino, sorveglianza speciale per il cosiddetto Re dei Maranza: misura per tre anniIl Tribunale di Torino dispone tre anni di sorveglianza speciale per il Re dei Maranza, con divieto di diffondere video online. torinofree.it Sorveglianza speciale per il Re dei Maranza: stop ai video social e obbligo di soggiornoIl Tribunale accoglie la proposta del Questore di Torino: tre anni di misura con divieto di diffondere contenuti online ... giornalelavoce.it Tre anni di sorveglianza speciale a Don Alì, re dei maranza di Torino: non potrà pubblicare sui social x.com SORVEGLIANZA SPECIALE PER DON ALÌ, IL RE DEI MARANZA DELLA PERIFERIA NORD DI TORINO Il nostro servizio [VIDEO] - facebook.com facebook