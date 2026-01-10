Prima le avances poi la pedina e le rapisce il cane | 4 anni di sorveglianza speciale per uno stalker a Torino

A Torino, un uomo sottoposto a sorveglianza speciale per aver perseguitato e minacciato una giovane donna. Dopo aver eseguito lavori di manutenzione gratuiti, ha tentato di rapire il suo cane, suscitando l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha richiesto al Tribunale l’applicazione di misure di prevenzione, evidenziando il comportamento persecutorio e la necessità di tutela per la vittima.

