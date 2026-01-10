Prima le avances poi la pedina e le rapisce il cane | 4 anni di sorveglianza speciale per uno stalker a Torino
A Torino, un uomo sottoposto a sorveglianza speciale per aver perseguitato e minacciato una giovane donna. Dopo aver eseguito lavori di manutenzione gratuiti, ha tentato di rapire il suo cane, suscitando l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha richiesto al Tribunale l’applicazione di misure di prevenzione, evidenziando il comportamento persecutorio e la necessità di tutela per la vittima.
La polizia di Stato ha presentato al locale Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione -, la proposta di sorveglianza speciale nei confronti di un cittadino italiano che perseguitava con minacce una giovane donna, dalla quale aveva eseguito alcuni lavoretti di manutenzione gratuiti, tentando di lì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
