Torino 11enne rischia di soffocare mangiando una merendina a scuola l'insegnante lo salva

A Piscina, in provincia di Torino, un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare mentre stava mangiando una merendina durante l’orario scolastico. Un insegnante si è accorto della situazione e è intervenuto prontamente per salvarlo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma fortunatamente il ragazzo sta bene. La vicenda è avvenuta questa mattina nella scuola del paese.

Tragedia sfiorata in una scuola di Piscina (Torino), dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare mangiando una merendina. L'insegnante lo ha salvato praticando le manovre disostruttive. Il minore è stato trasportato in pronto soccorso in via precauzionale.