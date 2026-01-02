Foggia bimba al cinema rischia di soffocare con una caramella | spettatrice la salva
A Foggia, domenica 28 dicembre, una bambina ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella gommosa durante la visione di un film. Un’osservatrice, intervenendo prontamente, ha evitato che si verificasse una tragedia. L’episodio sottolinea l’importanza di rimanere vigili anche in momenti di svago, dimostrando come un intervento tempestivo possa fare la differenza in situazioni di emergenza.
Un gesto rapido, istintivo e decisivo ha evitato una tragedia al cinema. È accaduto a Foggia, domenica 28 dicembre, quando una bambina ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella gommosa durante la proiezione di un film. A salvarla è stata una donna seduta tra il pubblico, che le ha praticato la manovra di Heimlich, liberandole le vie respiratorie. Il salvataggio durante la proiezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
