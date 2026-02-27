TonyPitony è arrivato a Sanremo ed è subito caos | chi è cosa farà e perché è imperdibile

Da gqitalia.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

TonyPitony è arrivato a Sanremo, attirando subito l’attenzione e creando confusione tra i presenti. La sua presenza si fa notare in città e sui social, mentre i dettagli sulle sue intenzioni al festival non sono ancora chiari. La sua apparizione ha generato interesse tra il pubblico e i partecipanti, rendendo la sua presenza al momento un elemento di curiosità e discussione.

La sigla del FantaSanremo non bastava, ci voleva TonyPitony anche in carne e ossa. Sanremo è un Festival che, diciamolo, a volte rischia la noia. La scaletta che si allunga, i ringraziamenti, le standing ovation programmate, i comici che non fanno ridere. Poi arriva la serata delle cover, quella che i fan del Festival di Sanremo aspettano come un derby, perché potrebbe succedere di tutto: ospiti, comparsate, colpi di teatro che valgono come bonus punti. E soprattutto c’è qualcuno di molto atteso che manda tutto in tilt, già dal suo ingresso in città. Quel qualcuno, quest’anno, ha una maschera di Elvis e un repertorio di canzoni molto poco ortodosse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

tonypitony 232 arrivato a sanremo ed 232 subito caos chi 232 cosa far224 e perch233 232 imperdibile
© Gqitalia.it - TonyPitony è arrivato a Sanremo ed è subito caos: chi è, cosa farà e perché è imperdibile

“Perché torna su quel palco”. Belen Rodriguez a Sanremo 2026, cosa farà con Carlo ContiLe indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026 iniziano a prendere forma e, a svelarne alcuni retroscena, è stato Luca Dondoni.

Chi è TonyPitony, l'artista del momento, a Sanremo 2026 con DitonellapiagaSiracusano, classe 1996, al secolo Ettore Ballarino, TonyPitony è diventato famoso puntando sulla provocazione.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Dietro la maschera di TonyPitony (che duetterà con Ditonellapiaga a Sanremo); Tony Pitony a Sanremo: morte o rivincita della musica alternativa?; Ditonellapiaga, a Sanremo con irriverenza: Viva le vere baddies; Sanremo 2026: TonyPitony è già il re.

tonypitony è arrivato aChi è TonyPitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga a Sanremo 2026Irriverente, provocatore, dissacrante e divisivo, TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i Big in gara all'imminente 76esima edizione del Festival di Sanremo ... tg24.sky.it

tonypitony è arrivato aDitonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto con la cover di The Lady is a TrampLeggi su Sky TG24 l'articolo Ditonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto con la cover di The Lady is a Tramp ... tg24.sky.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.