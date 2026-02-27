TonyPitony, artista siracusano nato nel 1996, è salito sul palco di Sanremo 2026 insieme a Ditonellapiaga per interpretare “The Lady is a Tramp” durante la serata dedicata alle cover. È diventato noto al pubblico grazie a un approccio che punta sulla provocazione, attirando l'attenzione con le sue esibizioni. La sua partecipazione al festival ha suscitato interesse tra gli spettatori e i media.

Siracusano, classe 1996, al secolo Ettore Ballarino, TonyPitony è diventato famoso puntando sulla provocazione. I suoi titoli, da Culo a Mi piacciono le nere, la dicono lunga, e il linguaggio è di proposito politicamente scorretto. Ma Tony Pitony non rilascia interviste e non racconta la sua vita privata. L’endorsement era arrivato, fra i primi, da Fiorello. Dopo averlo avuto in videochiamata a La Pennicanza, ha dichiarato: «Giornalisti, tra poco questo cantante esploderà», scherzando con lui in dialetto siciliano. Alla domanda «Sarai a Sanremo?», la risposta di TonyPitony era stata ambigua: «No, ma è una cosa che farà ridere». E ancora: «Per mandare in onda la canzone Donne ricche ho fatto domanda in carta bollata alla Rai». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è TonyPitony, l'artista del momento, a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga

Chi è TonyPitony, l'artista del momento, autore della sigla del FantaSanremo 2026 (forse a Sanremo con Ditonellapiaga)Autore della sigla del Fantasanremo, Scapezzolate, potrebbe salire sul palco del festival di Sanremo nella serata delle cover, al fianco di...

Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: in gara con il brano ‘Che fastidio!’(Adnkronos) – Ditonellapiaga è tra i 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston...

TonyPitony canta Djo ma non tutto è come sembra #TonyPitony #Djo

Chi è TonyPitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga a Sanremo 2026Irriverente, provocatore, dissacrante e divisivo, TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i Big in gara all'imminente 76esima edizione del Festival di Sanremo ... tg24.sky.it

Chi è TonyPitony? Il cantante dietro la maschera di Elvis PresleyChi è il cantante TonyPitony, che dopo il rifiuto a X Factor e la sigla del FantaSanremo sbarca a Sanremo 2026 con la sua maschera di Elvis Presley ... 105.net

#Sanremo2026, ciclone #TonyPitony. Il cantante più chiacchierato del momento in un’intervista esclusiva al Tg1. Domani il duetto con #Ditonellapiaga per la serata cover. #Tg1 Francesco Cristino - facebook.com facebook

Brumotti analizza il testo di "Striscia" di TonyPitony #SIAE #dallapartedichicrea #SIAESanremo2026 x.com