Perché torna su quel palco Belen Rodriguez a Sanremo 2026 cosa farà con Carlo Conti

Le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026 iniziano a prendere forma e, a svelarne alcuni retroscena, è stato Luca Dondoni. Il giornalista e speaker ne ha parlato apertamente ai microfoni di Pezzi Podcast, il progetto che ha ideato insieme ad Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, offrendo uno sguardo inedito su uno dei nomi più chiacchierati della prossima edizione della kermesse. Al centro del racconto c’è Samurai Jay, giovanissimo rapper originario di Mugnano, in provincia di Napoli, selezionato tra i 30 artisti in gara. Un debutto importante per lui, destinato a consumarsi sul palco dell’Ariston durante le cinque serate in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, sotto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Belen torna a Sanremo, sarà tutte le sere sul palco dell' Ariston: cosa farà

Leggi anche: Carlo Conti svela un retroscena su Sanremo 2026: cosa ha fatto con i cantanti esclusi dal Festival

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buongiorno runners! venerdì 26 dicembre torna il mitico giro double, perché le tradizioni non si discutono Ritrovo al parcheggio del Centro Sportivo di Besana Brianza, via A. De Gasperi 89 ore 8:15 (si aspetta tutti, proprio TUTTI ) partenza ore 8:3 - facebook.com facebook