Dopo Andrea Pucci nel mirino Tony Pitony | Nei suoi testi c'è sessismo e predominanza fallica

Dopo il caso che ha coinvolto Andrea Pucci, anche Tony Pitony finisce nel mirino. La Stampa critica i suoi testi, accusandoli di sessismo e di un uso eccessivo di riferimenti fallici. La polemica si accende a pochi giorni dall’inizio di Sanremo, dove anche Pitony partecipa. La stampa italiana non risparmia commenti duri su ciò che viene definito un linguaggio troppo esplicito e poco rispettoso.

Dopo il caso Pucci, La Stampa si indigna per Tony Pitony a Sanremo: "Predominanza fallica come negli spogliatoi di Caracas". Ma il paragone è forzato con il comico che si è ritirato da solo è forzato, perché Tony Pitony fa arte e provocazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci non parteciperà quest'anno a Sanremo.

