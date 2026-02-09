Fiorello si prende gioco delle tensioni a Sanremo e ironizza sulla figura di TonyPitony, chiamandolo “la vera mina vagante”. Durante la trasmissione “La Pennicanza”, lo showman ha lanciato una frecciata che ha fatto discutere: “A Sanremo tutti si preoccupavano di Pucci ma non si preoccupano della vera mina vagante, TonyPitony”. La battuta ha scatenato reazioni e commenti sui social, aggiungendo pepe a una settimana già calda per il festival.

È arrivata la polemica che mancava e, come sempre, a cavalcarla con ironia è stato Fiorello. Durante l’ultima puntata de “La Pennicanza”, lo showman ha commentato le tensioni intorno al Festival con una battuta destinata a far discutere: “A Sanremo tutti si preoccupavano di Pucci ma non si preoccupano della vera mina vagante, TonyPitony. Pucci in confronto è un boyscout”. Tra gag sulle Olimpiadi, l’annuncio del nuovo format “DuranteFestival” e un omaggio commosso a Little Tony, la puntata ha confermato il tono irriverente e imprevedibile del programma. Fiorello parla della polemica su Sanremo e la battuta su Pucci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fiorello ironizza su Sanremo: “La vera mina vagante è TonyPitony, Pucci in confronto è un boyscout”

Approfondimenti su Sanremo Polemica

Benvenuti alla diretta dello slalom di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sanremo Polemica

Argomenti discussi: Fiorello ironizza sui Big di Sanremo 2026 al Quirinale: Mai visto tutto questo movimento!; Carlo Conti, Laura Pausini e i big di Sanremo al Quirinale da Mattarella: Una gioia immensa e un grande onore. L'ironia di Fiorello VIDEO; Fiorello chiama Briga in diretta: Meritavi Sanremo e l’annuncio della figlia; Fiorello, i Big di Sanremo al Quirinale, 'ma chi ha invitato tutta questa gente?'.

Fiorello, 'a Sanremo si preoccupavano di Pucci ma la mina vagante è TonyPitony'Finalmente la polemica a Sanremo! Hai capito Carlo Conti… La politica sta litigando per il comico Andrea Pucci, che alla fine ha fatto un passo indietro: va direttamente all'Eurovision. Una polemica ... ansa.it

Sanremo 2026, Fiorello ‘asfalta’ Pucci e annuncia il super-show durante il Festival: cosa faràNella puntata odierna de La Pennicanza, il conduttore Rai se l'è presa con il comico che ha rinunciato all'Ariston. E anche Carlo Conti è finito nel mirino. libero.it

“Ero posseduto, me l’ha detto la Meloni in sogno”: Fiorello ironizza sull’angelo che fa discutere Leggi https://www.spyit.it/ero-posseduto-me-lha-detto-la-meloni-in-sogno-fiorello-ironizza-sullangelo-che-fa-discutere/ #giorgiameloni #brunovalentinetti #basilic facebook