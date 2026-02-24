A Sanremo 2026 Tommaso Paradiso è uno di noi anche vestito Emporio Armani

Tommaso Paradiso ha attirato l’attenzione a Sanremo 2026 indossando un completo Emporio Armani, suscitando commenti tra gli spettatori. La sua presenza sul Green Carpet ha acceso curiosità tra i fan e i media, che hanno notato il suo stile elegante e riconoscibile. I commenti sui social si sono moltiplicati, mentre molti hanno sottolineato come il cantante si sia distinto tra gli altri partecipanti. La sua scelta di abbigliamento ha fatto parlare di sé anche nelle conversazioni informali.

Ieri sera verso le 23 commentavo su Slack con una collega i look del Green Carpet di Sanremo 2026. «Tommaso Paradiso mi piace», le ho scritto. La replica è arrivata all’istante: «Ma quanti ne vedi in metro la mattina vestiti così?». Vero. Poi però ci ho pensato un attimo. E mi sono detta, ecco forse è proprio per quello che mi piace Tommaso Paradiso, perché tra quei capelli arruffati che sembrano appena usciti dal letto, e quell’aria pseudo «non me ne frega niente, sono oltre», che in realtà è solo un modo molto personale di stare al mondo, riesce sempre a metterti a tuo agio. Che non è scontato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Tommaso Paradiso, nuova versione di “Casa Paradiso” dopo SanremoDopo la sua partecipazione a Sanremo, Tommaso Paradiso torna con una nuova versione di “Casa Paradiso”.

Canzoni Sanremo 2026, “I romantici” di Tommaso ParadisoTommaso Paradiso partecipa a Sanremo 2026 con il brano “I romantici”.

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tommaso Paradiso e il suo debutto a Sanremo 2026: una canzone per I romantici; Chi è Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti per la prima volta a Sanremo 2026 con I Romantici.; Tommaso Paradiso a Sanremo con una canzone dedicata alla figlia: testo e significato de I romantici; I romantici di Tommaso Paradiso – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Il testo e il significato della canzone I Romantici di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026Tommaso Paradiso è nel pieno di un'esperienza nuova, vissuta come mai prima da protagonista. Sul palco dell'Ariston era salito, da ospite nella serata cover, nell'edizione del 2018, insieme a Gianni M ... elle.com

I romantici, il testo e il significato della canzone di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026Prima partecipazione alla kermesse per l’ex frontman dei Thegiornalisti, dopo l’ultimo album uscito a novembre. Una canzone che rimane aderente al suo stile, dedica d’amore alla figlia e «alle persone ... editorialedomani.it

Terminato oggi il Festival 2026. Ecco i vincitori: 3° posto: Tommaso Paradiso; 2° posto: Serena Brancale; 1° posto: Fedez e Marco Masini. - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com