Detenuto con droga dopo un colloquio | viene scoperto e ferisce agente penitenziario
Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre della droga nel carcere Ucciardone a Palermo. Lo stupefacente sarebbe stato consegnato durante i colloqui con i familiari. Una volta scoperto l’uomo ha reagito e ha colpito con una testata al volto un agente. Il poliziotto ferito è stato trasportato in ospedale. La prognosi è di dieci giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
