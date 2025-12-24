Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre della droga nel carcere Ucciardone a Palermo. Lo stupefacente sarebbe stato consegnato durante i colloqui con i familiari. Una volta scoperto l’uomo ha reagito e ha colpito con una testata al volto un agente. Il poliziotto ferito è stato trasportato in ospedale. La prognosi è di dieci giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Detenuto con droga dopo un colloquio: viene scoperto e ferisce agente penitenziario

Leggi anche: A colloquio col parente detenuto con la droga: lascia il carcere dopo l'arresto

Leggi anche: Introduceva nel carcere droga e smartphone: arrestato agente penitenziario

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avvocato indagato per cessione di droga a detenuto nel carcere di Frosinone.

Detenuto con droga dopo un colloquio: viene scoperto e ferisce agente penitenziario - Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre della droga nel carcere Ucciardone a Palermo . gazzettadelsud.it