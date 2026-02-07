Agente penitenziario salva un detenuto dal suicidio | coraggio e prontezza decisivi

Un agente penitenziario ha evitato che un detenuto si suicidasse questa mattina nel carcere di Messina. Quando ha visto il detenuto legarsi un laccio e urlare in silenzio, ha reagito subito, intervenendo prima che fosse troppo tardi. La sua prontezza e coraggio hanno fatto la differenza, salvando una vita in un momento di disperazione.

Un intervento tempestivo al carcere di Gazzi ha evitato una tragedia: l'agente, con l'aiuto di un detenuto lavorante, ha strappato un uomo alla morte. Il plauso del Sinappe Un laccio, un grido silenzioso e un attimo che può valere una vita. Nella tarda mattinata del 6 gennaio, all'interno del Reparto SAI della Casa Circondariale di Messina, un detenuto ha tentato di impiccarsi alle inferriate della propria cella. Non un gesto isolato, ma il segnale disperato di un disagio profondo che affligge molte carceri italiane. Per fortuna, in quel cruciale momento, un agente di Polizia Penitenziaria ha fatto la differenza.

