The Mandalorian and Grogu | Lucasfilm lancia la sfida al Super Bowl con un nuovo spot

Durante il Super Bowl LX, Disney e Lucasfilm hanno mostrato un nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu. Lo spot porta avanti le avventure di Din Djarin e del piccolo Jedi, oltre i limiti della serie su Disney+. La scena ha catturato l’attenzione di moltissimi fan, pronti a scoprire cosa succederà nei prossimi episodi.

Durante il  Super Bowl LX, Disney e Lucasfilm hanno rilasciato un nuovo spot da  The Mandalorian and Grogu, il lungometraggio che prosegue le avventure di Din Djarin e del piccolo apprendista Jedi oltre i confini della serie Disney+. Il film vede il ritorno di  Pedro Pascal  nel ruolo del Mandaloriano, affiancato da un cast che include  Sigourney Weaver  in un ruolo ancora avvolto nel mistero e  Steve Blum  (Zeb Orrelios). Prodotto da Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni e Ian Bryce, il progetto rappresenta il primo film di  Star Wars  a entrare in produzione dopo  L’ascesa di Skywalker  (2019). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

