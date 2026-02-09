The Mandalorian and Grogu | Lucasfilm lancia la sfida al Super Bowl con un nuovo spot

Durante il Super Bowl LX, Disney e Lucasfilm hanno mostrato un nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu. Lo spot porta avanti le avventure di Din Djarin e del piccolo Jedi, oltre i limiti della serie su Disney+. La scena ha catturato l’attenzione di moltissimi fan, pronti a scoprire cosa succederà nei prossimi episodi.

Durante il Super Bowl LX, Disney e Lucasfilm hanno rilasciato un nuovo spot da The Mandalorian and Grogu, il lungometraggio che prosegue le avventure di Din Djarin e del piccolo apprendista Jedi oltre i confini della serie Disney+. Il film vede il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano, affiancato da un cast che include Sigourney Weaver in un ruolo ancora avvolto nel mistero e Steve Blum (Zeb Orrelios). Prodotto da Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni e Ian Bryce, il progetto rappresenta il primo film di Star Wars a entrare in produzione dopo L’ascesa di Skywalker (2019). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

