The Mandalorian and Grogu | Lucasfilm lancia la sfida al Super Bowl con un nuovo spot
Durante il Super Bowl LX, Disney e Lucasfilm hanno mostrato un nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu. Lo spot porta avanti le avventure di Din Djarin e del piccolo Jedi, oltre i limiti della serie su Disney+. La scena ha catturato l’attenzione di moltissimi fan, pronti a scoprire cosa succederà nei prossimi episodi.
Durante il Super Bowl LX, Disney e Lucasfilm hanno rilasciato un nuovo spot da The Mandalorian and Grogu, il lungometraggio che prosegue le avventure di Din Djarin e del piccolo apprendista Jedi oltre i confini della serie Disney+. Il film vede il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano, affiancato da un cast che include Sigourney Weaver in un ruolo ancora avvolto nel mistero e Steve Blum (Zeb Orrelios). Prodotto da Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni e Ian Bryce, il progetto rappresenta il primo film di Star Wars a entrare in produzione dopo L’ascesa di Skywalker (2019). 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondimenti su The Mandalorian Grogu
The Mandalorian and Grogu, Toy Story 5 e gli altri trailer che (forse) vedremo al Super Bowl 2026
La corsa ai trailer per il Super Bowl 2026 si infiamma.
Michael | Il nuovo trailer italiano infiamma il web e lancia la sfida al Super Bowl LX
Dopo aver scelto di non aspettare il finale del Super Bowl, Lionsgate e Universal Pictures hanno pubblicato il nuovo trailer italiano di
Ultime notizie su The Mandalorian Grogu
Argomenti discussi: The Mandalorian and Grogu, Toy Story 5 e gli altri trailer che (forse) vedremo al Super Bowl 2026; The Mandalorian, Pedro Pascal era convinto che avrebbe interpretato un altro personaggio di Star Wars; Tutto quello che sappiamo su The Mandalorian and Grogu cinema; The Mandalorian and Grogu | Lo spot del Super Bowl.
‘Mandalorian & Grogu’ Pays Homage to Great Super Bowl SpotsPedro Pascal stars in the feature as Din Djarin, the reluctant steward of the Grogu, a Force sensitive being in need of guidance. Sigourney Weaver and Jeremy Allen White are among the cast for the ... hollywoodreporter.com
Super Bowl Trailer: ‘Star Wars: The Mandalorian & Grogu’ Clip Shows Duo Dashing Through The SnowThe Mandalorian and Grogu, and there were no fan-fave cameos like Zeb, or Rotta the Hutt or even Sigourney Weaver reprising her Alien role as Ripley ... yahoo.com
The Mandalorian & Grogu: opportunità di riscossa a Super Bowl Secondo un articolo di ScreenRant, il primo trailer di The Mandalorian & Grogu è stato… facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.