the mandalorian and grogu toy story 5 e gli altri trailer che forse vedremo al super bowl 2026

La corsa ai trailer per il Super Bowl 2026 si infiamma. Si parla di anteprime di film molto attesi come

Fuoco alle polveri in attesa del Super Bowl 2026, ecco quali trailer e promo dei film più attesi verranno probabilmente mostrati durante l'incontro tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Il Super Bowl 2026, che quest'anno vedrà scontrarsi Seattle Seahawks e New England Patriots, è l'evento più atteso e seguito dal pubblico americano. Negli intervalli del Big Game è tradizione lanciare i promo dei film più attesi nei preziosi secondi pagati a peso d'oro dalle major. Ma quali sono i trailer che vedremo quest'anno? La lista dei trailer che (forse) vedremo al Super Bowl 2026 Come ha anticipato Deadline, Disney, Paramount e Universal dovrebbero fare ritorno con i promo dei film al cinema più attesi del 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Durante la finale del Super Bowl, i telespettatori potranno vedere alcuni dei trailer più attesi dell’anno, tra cui quelli di Michael e Scream 7.

