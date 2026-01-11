the bluff amazon mostra le prime immagini del film prodotto dai fratelli russo con priyanka chopra jonas

Amazon ha reso disponibili le prime immagini di The Bluff, un film d’azione e avventura prodotto dai fratelli Russo, noti per il loro lavoro su Avengers: Doomsday. La pellicola vede nel cast Priyanka Chopra Jonas e promette un’esperienza coinvolgente. Questa anteprima anticipa un progetto che punta a combinare suspense e avventura, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati del genere.

Amazon ha diffuso le prime immagini di The Bluff, film d’azione e avventura prodotto dai Fratelli Russo ( al lavoro su Avengers: Doomsday ) e interpretato da Priyanka Chopra Jonas. Il progetto unisce spettacolo e profondità emotiva, raccontando una storia di sopravvivenza, famiglia e redenzione. Con un’estetica storica rivisitata in chiave moderna, il film punta su ritmo serrato e forte coinvolgimento emotivo. La distribuzione globale su Prime Video è fissata per il 25 febbraio 2026. La vicenda ruota attorno a Ercell “Bloody Mary” Bodden, un’ex pirata che crede di aver lasciato alle spalle un passato violento per costruire una vita pacifica nelle Isole Cayman insieme al marito T. 🔗 Leggi su Game-experience.it

