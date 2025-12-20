Muore una prof spunta un testamento dietro un armadio ma è falso | in quattro a processo
FABRIANO - Un figlio di carta dove in stampatello erano riportate le ultime volontà di una ricca professoressa di Italiano, morta a gennaio del 2019 all’età di 79 anni. È stato trovato dietro a un armadio di casa, da ex colleghe, sue amiche, a sepoltura già avvenuta. Un testamento olografo dove. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
