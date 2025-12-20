Muore una prof spunta un testamento dietro un armadio ma è falso | in quattro a processo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO - Un figlio di carta dove in stampatello erano riportate le ultime volontà di una ricca professoressa di Italiano, morta a gennaio del 2019 all’età di 79 anni. È stato trovato dietro a un armadio di casa, da ex colleghe, sue amiche, a sepoltura già avvenuta. Un testamento olografo dove. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Agnelli, spunta un nuovo testamento a favore di Margherita, ma i fratelli Elkann non lo temono

Leggi anche: Come cercare un testamento quando una persona muore?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Falso testamento per accaparrarsi i beni della prof.

muore prof spunta testamentoFalso testamento per accaparrarsi i beni della prof - Ricca insegnante muore e spunta il lascito di un’eredità a due amiche e a un dipendente di una concessionaria: in cinque a processo ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.