Terni debutta la nuova area commerciale | il ‘taglio del nastro’ per la prima attività GALLERIA FOTOGRAFICA

Ternitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova area commerciale è in procinto di debuttare a Terni. Sabato 6 dicembre (ore 11,30) alla presenza dell’assessore al commercio Stefania Renzi è infatti previsto il taglio del nastro di Tigotà. Il complesso ospita anche altri due locali come Todis e L’Isola dei tesori. La nuova area è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

