Terni buon compleanno Biblioteca Comunale | Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro altrui GALLERIA FOTOGRAFICA

Terni buon compleanno Biblioteca Comunale | Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro altrui

La Biblioteca Comunale di Terni celebra il suo compleanno con un evento dedicato, offrendo un’occasione di riflessione sul percorso compiuto. La visita alle strutture ha preceduto la presentazione del libro di Valter Ballarini, ‘Sono nato analogico’. Un momento importante per condividere i risultati di un impegno pluriennale e per apprezzare i frutti del lavoro svolto dalla comunità e dagli operatori culturali.

Un pomeriggio davvero emozionante alla Biblioteca comunale. La visita alle strutture ha anticipato la presentazione del libro di Valter Ballarini ‘Sono nato analogico’. Una occasione speciale quella di oggi, martedì 20 gennaio, poiché ricorrono i ventidue anni dal trasferimento da via Carrara a.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

