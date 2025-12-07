Terni via Garibaldi ‘liberata’ dalle auto | Miglioriamo la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale

7 dic 2025

Un provvedimento netto quanto necessario per ‘combattere’ il fenomeno della sosta selvaggia. Il Comune di Terni ha adottato un’ordinanza che istituisce il divieto di fermata in via Garibaldi. L’atto è firmato dal dirigente Governo del territorio Federico Nannureli e dal funzionario Stefano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

