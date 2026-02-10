Hydro Feltre Fim Fiom Rsu | l’azienda viola gli accordi presi e smantella il sito alla vigilia del

Feltre, 10 febbraio 2026 – I dipendenti di Hydro Feltre si trovano di fronte a una decisione che sembra andare contro gli accordi firmati. Nei giorni scorsi, l’azienda ha iniziato a smantellare il sito produttivo, proprio mentre si avvicina il tavolo di crisi previsto domani al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I rappresentanti di Fim e Fiom, insieme alle Rsu di sito, denunciano questa mossa come inaccettabile e chiedono chiarimenti immediati. La tensione tra lavoratori e azienda cresce, e ora

Feltre, 10 febbraio 2026 – Una situazione definita "inaccettabile" dai rappresentanti sindacali di Fim e Fiom di Belluno, unitamente alle Rsu di sito, si è acuita in vista del cruciale tavolo di crisi di domani al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) a Roma. L'azienda Hydro, secondo le accuse, avrebbe violato gli accordi presi, smantellando di fatto lo stabilimento di Feltre e trasferendo le matrici produttive ad Ornago, in provincia di Milano, nonostante gli impegni formali a non procedere a modifiche unilaterali fino alla verifica di domani. La denuncia arriva pesante e si concentra sulla presunta incongruenza tra le promesse fatte e le azioni concrete intraprese dall'azienda.

