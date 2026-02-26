Terni crisi delle edicole e soluzione in arrivo | Tuteliamo il tessuto di prossimità e la vivibilità dei quartieri

A Terni si cerca di rispondere alla crisi delle edicole con un nuovo intervento volto a sostenere i negozi di prossimità. La misura mira a rafforzare il ruolo di questi punti vendita come spazi di vicinanza ai quartieri, offrendo loro strumenti per ampliare le attività. La proposta intende preservare il tessuto commerciale locale e garantire la vivibilità nei quartieri cittadini.

La misura è stata annunciata dal neoassessore al commercio Gabriele Ghione: "Rientra nelle politiche di sostegno e sviluppo dell'economia del territorio" Un provvedimento per invertire il trend e fermare la lenta, quanto inesorabile, crisi del settore. L'assessore al commercio Gabriele Ghione annuncia una misura di supporto per le edicole, intese come punti vendita esclusivi di giornali e riviste, che si adopereranno per ampliare il loro settore merceologico — nei limiti consentiti dalla legge — fermo restando che tali punti vendita esclusivi già godono dell'esenzione Taric sulle attuali superfici. Le agevolazioni riguarderanno la Taric e la...

