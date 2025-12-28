Tempo di lettura: 3 minuti Un derby resta sempre un derby, ma quello tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina ha avuto qualcosa in più: ritmo altissimo, grande agonismo e continui ribaltamenti di fronte. Al Palasele finisce 2-2 una sfida vibrante, che chiude il 2025 casalingo delle volpi in attesa di un nuovo anno che promette scintille. Nonostante le assenze pesanti di Lavrendi, Calderolli e Caponigro, la Feldi mette in campo una prestazione generosa e di carattere contro uno Sporting solido e mai domo. Il pareggio è il risultato di un match intenso, in cui i padroni di casa sfiorano più volte il colpo del KO. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Derby ad alta intensità al Palasele: Feldi e Sala Consilina si dividono la posta

