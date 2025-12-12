Castagneto Carducci scarico illecito delle acque | multato il titolare di un frantoio
A Castagneto Carducci, i Carabinieri Forestali di Cecina hanno comminato una multa al titolare di un frantoio per lo scarico illecito di acque. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo ambientale finalizzata a tutelare il territorio e prevenire pratiche dannose per l’ambiente.
I carabinieri forestali di Cecina hanno multato il titolare di un frantoio di Castagneto Carducci a causa del non corretto uso e scarico delle acque. A seguito di un sopralluogo, infatti, è emerso che le acque di vegetazione di risulta derivanti dalla lavorazione delle olive sarebbero state.
