Castagneto Carducci scarico illecito delle acque | multato il titolare di un frantoio

A Castagneto Carducci, i Carabinieri Forestali di Cecina hanno comminato una multa al titolare di un frantoio per lo scarico illecito di acque. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo ambientale finalizzata a tutelare il territorio e prevenire pratiche dannose per l’ambiente.

