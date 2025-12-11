Ladro solitario tenta il colpo nel negozio ma viene messo in fuga

Nella notte a Trentola Ducenta, un tentativo di furto mette alla prova la sicurezza di un negozio locale. Un ladro solitario, giunto a bordo di un’auto, ha cercato di entrare nell’esercizio commerciale con l’obiettivo di rubare merce e valori, ma è stato prontamente messo in fuga.

