Tenta di uccidere il padre poi esce in strada e chiede a un passante di chiamare i carabinieri

Ieri nella frazione di Selvacava, nel comune di Ausonia, un uomo di circa cinquant’anni ha tentato di uccidere il padre all’interno della loro abitazione in località Bastia. Dopo l’aggressione, l’uomo è uscito in strada e ha chiesto a un passante di chiamare i carabinieri. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, senza altre persone coinvolte.