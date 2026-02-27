Tenta di uccidere il padre poi esce in strada e chiede a un passante di chiamare i carabinieri
Ieri nella frazione di Selvacava, nel comune di Ausonia, un uomo di circa cinquant’anni ha tentato di uccidere il padre all’interno della loro abitazione in località Bastia. Dopo l’aggressione, l’uomo è uscito in strada e ha chiesto a un passante di chiamare i carabinieri. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, senza altre persone coinvolte.
È accaduto ieri nella frazione di Selvacava, nel comune di Ausonia (Frosinone), dove un uomo di circa cinquant’anni avrebbe aggredito il padre all’interno dell’abitazione in cui entrambi vivono, in località Bastia.Le prime ricostruzioniSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Roma. 43enne indiano ricoverato al “Sant’Andrea” dà in escandescenze e tenta di uccidere il compagno di camera. Poi si avventa contro i Carabinieri. ArrestatoCronache Cittadine ROMA – Nella serata di ieri, intorno alle 23, le corsie dell’Ospedale Sant’Andrea sono state teatro di una notte di L'articolo...
Sviene alla guida ed esce di strada, in auto il figlio di sei anni riesce a chiamare i soccorsiÈ successo nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio lungo la strada provinciale 46 tra Fiorenzuola e Baselicaduce.
Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: Roma, datore di lavoro tenta di uccidere con un'accetta il dipendente che gli chiede lo stipendio: 58enne condannato a 6 anni; Ossessionato dal pulito, tenta di uccidere la cameriera dell’hotel. Arrestato un pensionato; Io sono Farah 2, riassunto puntate del 24 febbraio in prima serata; Roma, cerca di uccidere la nuora dopo la separazione dal figlio. Prima di aggredirla ha preso il caffè al bar.
Tenta di uccidere il cognato aggredendolo alle spalle: le telecamere aiutano a rintracciare un 33enneSi è conclusa nelle scorse ore la fuga di un uomo, che nei giorni scorsi a Paderno Dugnano ha aggredito suo cognato, colpendolo con numerose coltellate. I C ... settenews.it
Tenta di uccidere il padre, poi esce in strada e confessaSul posto sono immediatamente intervenuti i militari, insieme ai sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento d'urgenza a Roma in elicottero della vittima ... ciociariaoggi.it
Ha tentato di uccidere il cognato a coltellate per la strada a Paderno Dugnano, nel milanese. L'uomo, un egiziano di 33 anni, è stato arrestato dai carabinieri. La vittima dell'aggressione si è salvata solo perché indossava pesanti vestiti e uno zaino voluminoso. - facebook.com facebook
Tenta di uccidere con un'accetta il dipendente che chiede lo stipendio: 58enne condannato a 10 anni x.com