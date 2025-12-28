Roma 43enne indiano ricoverato al Sant’Andrea dà in escandescenze e tenta di uccidere il compagno di camera Poi si avventa contro i Carabinieri Arrestato

Nella serata di ieri, un paziente indiano di 43 anni ricoverato al Policlinico Sant’Andrea di Roma ha avuto un comportamento violento, tentando di aggredire il compagno di stanza e successivamente i Carabinieri intervenuti. L'uomo è stato prontamente arrestato dalle forze dell'ordine. L'episodio ha suscitato attenzione sulle modalità di gestione delle emergenze in ambito ospedaliero e sulla sicurezza nelle strutture sanitarie romane.

