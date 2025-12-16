Tennis avanza il 7° memorial Piero Serafini torneo nazionale Open con 3.000 euro di montepremi

La settima edizione del Memorial “Piero Serafini” si svolge sui campi del Tennis Club Riccione, proponendosi come un prestigioso torneo nazionale Open maschile con un montepremi di 3.000 euro. Un appuntamento di rilievo nel panorama tennistico italiano, che attira atleti provenienti da diverse regioni e rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita sportiva.

Sui campi del Tennis Club Riccione macina risultati la settima edizione del MemorialPiero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3.000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre con la finale. Brillano nel tabellone di 3° Matteo Silvagni (Ct Cerri), Daniele Mastromattei. Today.it

