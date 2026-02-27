Telese seminario su La gratitudine nella storia del pensiero politico

Sabato 7 marzo alle 17 si svolge a Telese un seminario intitolato “La gratitudine nella storia del pensiero politico”. L’evento prevede un confronto tra Diego Lazzarich e il docente Felice Casucci, che discuteranno di temi legati alla politica e alla partecipazione civica. L’incontro si svolge in un contesto accademico e si rivolge a un pubblico interessato alla riflessione storica e filosofica.

Sabato 07 marzo 2026, alle ore 17.30, l'Associazione di Cultura Politica Communitas, presso la sede legale di Telese Terme in Piazzetta G. Romano 15, ospiterà il seminario dal titolo "La gratitudine nella storia del pensiero politico", a cura del prof. Diego Lazzarich. Dialogherà con il prof. Felice Casucci, già ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università degli Studi del Sannio. L'evento, organizzato dall'Associazione Communitas, nata nel dicembre 2022 con l'obiettivo di ampliare la partecipazione civica e sensibilizzare i cittadini ai temi culturali legati alla prassi politica, segna l'avvio di un ciclo di approfondimenti tematici.