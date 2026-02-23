Bosa piange il crollo del Seminario | storia e identità in macerie

Il crollo di una sezione dell’ex Seminario Tridentino a Bosa ha causato danni significativi alla struttura storica, simbolo della città. La causa principale è stata un colpo di vento forte che ha indebolito le parti più fragili dell’edificio. Residenti e visitatori si sono ritrovati di fronte a un patrimonio architettonico in rovina, con macerie disseminate intorno. La comunità locale si stringe intorno alla perdita di un simbolo importante.

Il crollo di parte dell’ex Seminario Tridentino a Bosa ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città sarda. L’evento, avvenuto ieri, ha coinvolto due corpi di fabbrica prospicienti la via della Scuola, con il crollo di porzioni del tetto e dei muri perimetrali. I detriti hanno danneggiato due immobili vicini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Macomer e Cuglieri insieme a un tecnico della Diocesi. L’edificio, simbolo dell’identità locale, rappresentava un contenitore di memorie collettive per molti abitanti. Un architetto ed ex assessore comunale ha espresso amarezza per la perdita di un’importante testimonianza storica, sottolineando il valore identitario del sito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oristano, crollo nel vecchio seminario di Bosa: strade chiuse e abitazioni evacuateUn crollo nel vecchio seminario di Bosa ha provocato la chiusura di alcune strade e l'evacuazione di alcune case.

