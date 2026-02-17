Roma Giovedì 26 Febbraio nell’Aula Magna del Seraphicum seminario di studio su La dimensione spirituale nella terapia | un dialogo tra psicologia e teologia

Giovedì 26 febbraio, nell’Aula Magna del Seraphicum a Roma, si svolge un seminario sulla relazione tra spiritualità e terapia, che ha attirato molti professionisti del settore. L’evento nasce dall’esigenza di approfondire come la dimensione spirituale possa sostenere il percorso terapeutico, coinvolgendo psicologi e teologi in un confronto diretto. Tra i relatori, esperti di entrambe le discipline, si parlerà di casi concreti e di esperienze pratiche, offrendo spunti per integrare meglio fede e cura.

