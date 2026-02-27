Telese chiude il sottopasso di via Giovanni XXIII per i lavori dell’Alta Capacità

A Telese il sottopasso di via Giovanni XXIII sarà chiuso al traffico fino a metà maggio. La chiusura riguarda il tratto tra via E. Ferrari e via Ferrovia, a causa dei lavori dell’Alta Capacità. Durante il periodo, il passaggio sarà interdetto ai veicoli, e si prevedono variazioni sulla circolazione nella zona. La disposizione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

L'ordinanza dell'Area Vigilanza (n. 10 del 27022026) prevede il divieto di transito veicolare e ciclopedonale nel tratto compreso tra l'intersezione con via E. Ferrari e l'intersezione con via Ferrovia; la decorrenza è fissata da lunedì 2 marzo 2026; il termine previsto è fino al 15 maggio 2026 e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; il divieto non si applica ai mezzi d'opera del cantiere e agli addetti ai lavori.