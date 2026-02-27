Un’indagine ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di marijuana e di un laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti, occultati all’interno di una proprietà privata. La scoperta ha svelato un sistema ben organizzato che sfruttava un consumo energetico anomalo, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Ora si attende l’esito delle verifiche ufficiali.

Nessuno poteva immaginare che l’eccessivo consumo di energia elettrica fosse collegabile ad una vera e propria coltivazione di marijuana e a un laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti, ma la Guardia di Finanza sì. Era stato proprio da quell’attenta analisi che era partita un’indagine culminata con la scoperta della piantagione di canapa indiana e del laboratorio gestiti da un 50enne di Fermo. L’uomo che dopo la condanna aveva presentato ricorso in Appello, si è visto confermare la pena inflitta in primo grado: tre anni di reclusione per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nel corso delle varie udienze sono stati ascoltati diversi consumatori e gli investigatori delle Fiamme Gialle che hanno ricostruito le indagini che avevano condotto al blitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tecnologica piantagione di marijuana. Condannato a tre anni di reclusione

Ha minacciato moglie e figli. Condannato a tre anni di reclusioneTre anni di reclusione (da scontare con lavori socialmente utili), divieto di avvicinamento ancora attivo e una provvisionale da 15mila euro a favore...

Rapina in farmacia a soli 18 anni: condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusioneEra finito in manette alla fine di agosto, fermato dai carabinieri dopo il colpo commesso insieme a un 16enne trentino alla farmacia Covi di Roncone,...

Discussioni sull' argomento Tecnologica piantagione di marijuana. Condannato a tre anni di reclusione; Catania, lite per la finestra rotta: in casa i Carabinieri scoprono una serra hi-tech nell'armadio.

Apani, maxi-piantagione di marijuana nascosta nel giardino: arrestata una coppia di ultracinquantenniTrovate 540 piante e oltre 40 chili di droga già confezionata. Sequestrati anche ventilatori, lampade e materiale per la coltivazione Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Luce a scrocco per la serra di marijuana e due fucili in casa: tre arresti a MisilmeriIn manette una 57enne, il compagno di 41 anni e il figlio della donna, di 27 anni. Sono accusati di aver allestito una piantagione con lampade alogene, concimi, teli radianti e tutto l'occorrente. Seq ... palermotoday.it