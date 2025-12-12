Ha minacciato moglie e figli Condannato a tre anni di reclusione

Un uomo è stato condannato a tre anni di reclusione per aver minacciato la moglie e i figli, con la condizione di scontare la pena attraverso lavori socialmente utili. È stato anche disposto un divieto di avvicinamento e una provvisionale di 15 mila euro a favore della famiglia, composta dalla moglie e dai due figli minori.

Tre anni di reclusione (da scontare con lavori socialmente utili), divieto di avvicinamento ancora attivo e una provvisionale da 15mila euro a favore della moglie e dei due figli minori. È l’esito del processo che si è concluso ieri davanti al tribunale collegiale per un 54enne pesarese, riconosciuto colpevole di una lunga scia di maltrattamenti familiari computi prevalentemente tra Urbania e Gradara. In aula, la parte civile era rappresentata dall’avvocato Irene Ciani. Secondo l’impianto accusatorio, confermato ieri dalla sentenza, per anni avrebbe instaurato un clima di terrore nei confronti della moglie e dei figli, tra umiliazioni, insulti, minacce di morte e violenze fisiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ha minacciato moglie e figli. Condannato a tre anni di reclusione

