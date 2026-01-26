Al Teatro Corallo di Bardolino lo spettacolo Benvenuti a casa Morandi | a letto senza cena

Il Teatro Corallo di Bardolino ospita sabato 14 febbraio 2026 alle 20.45 lo spettacolo

Sabato 14 Febbraio 2026 alle ore 20.45, presso il Teatro Corallo in via Fosse 13 a Bardolino,“Benvenuti a casa Morandi: A letto senza cena”, di Marco e Marianna Morandi, Elisabetta Tulli, Pino Quartullo, regia Pino Quartullo, uno spettacolo di prosa.Trama: Marianna e Marco sono due figli d’arte e.🔗 Leggi su Veronasera.it

Al Teatro Corallo di Bardolino si apre una nuova stagione teatrale nel 2026, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune e curata da Fondazione Aida.

