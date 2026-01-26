Al Teatro Corallo di Bardolino lo spettacolo Benvenuti a casa Morandi | a letto senza cena
Il Teatro Corallo di Bardolino ospita sabato 14 febbraio 2026 alle 20.45 lo spettacolo
Sabato 14 Febbraio 2026 alle ore 20.45, presso il Teatro Corallo in via Fosse 13 a Bardolino,“Benvenuti a casa Morandi: A letto senza cena”, di Marco e Marianna Morandi, Elisabetta Tulli, Pino Quartullo, regia Pino Quartullo, uno spettacolo di prosa.Trama: Marianna e Marco sono due figli d’arte e.🔗 Leggi su Veronasera.it
