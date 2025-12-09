Al Teatro Ghione di Roma Casa Azul A cena da Frida…
Roma, 9 dic. (askanews) – Venerdì 12 dicembre alle ore 20:30, il Teatro Ghione di Roma apre le sue porte a Casa Azul – A cena da Frida. portate la tequila!, uno spettacolo originale di e con Daniela Del Moro, per la regia di Manuela Metri, con la partecipazione straordinaria di Fioretta Mari, musica dal vivo, performance coreografiche e un allestimento visivo che fonde teatro, arte e narrazione. Una produzione STArt, che invita il pubblico a sedersi idealmente alla tavola della pittrice messicana più iconica del Novecento per celebrare con lei una notte di festa, memorie e rivelazioni. L’idea nasce da un’immagine potente: una cena a Casa Azul, la celebre dimora di Frida Kahlo a Coyoacán, oggi museo e simbolo di una vita vissuta nell’eccesso della passione, dell’arte e del dolore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Il 12 Dicembre al Teatro Ghione con “a Cena con Frida” ci sarà anche la mia canzone “Fr_ida” cantata da Fioretta Manetti Mari in uno spettacolo di Daniela del Moro diretto da Manuela Metri e con musica live di Giovanna Famulari. Oggi da Marzia Roncacci a - facebook.com Vai su Facebook
Frida Kahlo, un omaggio al Teatro Ghione, tra diari e parole pungenti ift.tt/oDR2bHt Vai su X
Vita, passione e tequila: Frida Kahlo rivive a Roma nello spettacolo ‘Casa Azul’ - Il Teatro Ghione di Roma ospita un evento teatrale che trascende la biografia per trasformarsi in un’esperienza multisensoriale: “Casa Azul – A cena da Frida... Come scrive varese7press.it
