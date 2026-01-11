Drusilla Foer torna a teatro con Venere Nemica

Drusilla Foer ritorna a teatro con “Venere Nemica” nei giorni 16 e 17 gennaio alle ore 21.00, presso il Teatro Celebrazioni di Bologna. A un anno dal doppio sold out, l’attrice e artista propone nuovamente il suo spettacolo, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale raffinata e riflessiva. Un’occasione per rivivere un evento apprezzato, con un cast che conferma la qualità e l’attenzione ai dettagli.

Venerdì 16 e sabato 17 gennaio, ore 21.00, a un anno dal doppio sold out al Teatro Celebrazioni di Bologna, Drusilla Foer torna in scena con il suo acclamato "Venere Nemica". Sotto la regia di Dimitri Milopulos, Drusilla Foer condivide il palcoscenico con l'attrice e cantante Elena Talenti in uno.

Weekend a teatro tra Lavia, Popolizio e Foer - (di Daniela Giammusso) Da Gabriele Lavia che torna a Re Lear a Massimo Popolizio con Harold Pinter, fino a Drusilla Foer in musical per Frida Kahlo. ansa.it

STIAMO TORNANDO! Insieme ad Elena Talenti in “Venere Nemica”. 16 / 17 GENNAIO – BOLOGNA - Teatro Celebrazioni ULTIMI BIGLIETTI QUI: https://www.ticketone.it/artist/drusilla-foer/drusilla-foer-venere-nemica-3637469/ Vi aspettiamo! #drusillaf - facebook.com facebook

