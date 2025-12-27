Orso l’ultimo toc toc di un 2025 da re Il Sassuolo per chiudere il cerchio dei sogni

Giusto per scrivere definitivamente la parola fine al dibattito, su cui in città non tramonta mai il sole, sulla capacità di Riccardo Orsolini di incidere nel fatturato offensivo del Bologna anche nelle giornate in cui Orso ha la luna storta: nel 2025 che sta per passare agli archivi, e a novanta minuti dalla meta, il numero 7 rossoblù con 15 reti è il capocannoniere della Serie A. In questa speciale classifica che tiene conto del rendimento sottoporta in campionato degli ultimi dodici mesi Orsolini è davanti di una sola incollatura all’interista Lautaro Martinez, a quota 14, e al milanista Pulisic, fermo a 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

