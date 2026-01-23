tchoukball ferraresi protagoniste in serie a monkeys in testa e fin qui imbattuti

Il 18 gennaio a Saronno si è disputata la quinta giornata del campionato di Serie A di Tchoukball, con le squadre ferraresi protagoniste. Le rappresentative locali hanno ottenuto risultati significativi, rafforzando la loro posizione in vista dei playoff. In questa occasione, le Monkeys in testa si sono confermate imbattute, dimostrando solidità e determinazione nel campionato italiano di questa disciplina.

Il 18 gennaio a Saronno è andata in scena la quinta giornata del campionato di Serie A di Tchoukball: le due squadre ferraresi sono tornate sui campi da gioco e hanno trovato vittorie molto importanti in vista dei playoff. La giornata si apre con la sfida tra Saronno Pollux e Ferrara Caplaz. Il primo tempo della squadra ferrarese non è dei migliori: sembra che ci sia un malfunzionamento tra i soliti ingranaggi, il punteggio è 18 a 16 per la squadra di casa. Nonostante la brutta partenza, i Caplaz non si danno per vinti e aprono il secondo tempo con un parziale di 8-0 nei primi 4 minuti: da quel punto la partita sarà tutta in discesa, con la squadra ferrarese che riuscirà a portare a casa una vittoria molto convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

