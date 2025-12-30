AIA | designazioni arbitrali per le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A

L'AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26. Sono stati comunicati i nomi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR assegnati alle singole gare, garantendo l'organizzazione e la regolarità del torneo. Queste designazioni sono fondamentali per assicurare la corretta gestione delle partite e il rispetto delle norme sportive in questa fase del campionato.

AIA: si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 202526. AIA – Di seguito, i nominativi degli arbitri:. LAZIO – NAPOLI Domenica 0401 h. 12.30 Davide MASSA di Imperia MELI – ALASSIO IV: PICCININI VAR: DI PAOLO AVAR: DOVERI CAGLIARI – MILAN Venerdì 0201 h. 20.45 ABISSO ROSSI L. – BARONE IV: MARCHETTI VAR: CAMPLONE AVAR: DI BELLO COMO – UDINESE h. 12.30 ARENA IMPERIALE – MONDIN IV: SOZZA VAR: DI BELLO AVAR: VOLPI GENOA – PISA h. 15.00 CHIFFI PERETTI – COLAROSSI IV: CALZAVARA VAR: MAZZOLENI AVAR: NASCA SASSUOLO – PARMA h.

