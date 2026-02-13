Elezioni comunali incontro dei segretari regionali del centrodestra | le ipotesi in campo

Oggi, i segretari regionali del centrodestra si sono incontrati a Palermo per discutere delle possibili candidature alle prossime elezioni comunali. La riunione è stata convocata per definire le strategie e risolvere alcuni dubbi sui candidati, dato che diversi candidati stanno ancora cercando di consolidare il proprio sostegno.

Si è discusso di Messina e delle altre realtà locali, aggiornamento la prossima settimana per arrivare presto a una scelta Si è svolto oggi un incontro dei segretari dei partiti di centrodestra per affrontare il tema delle candidature in vista delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni siciliani nelle prossime settimane. Erano presenti Luca Sbardella (FdI), Marcello Caruso (FI), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Massimo Dell'Utri (Noi Moderati), Totò Cascio della DC e Nino Germanà (Lega). Per i partecipanti, “questo incontro ha confermato la volontà e l'impegno di tutti i partiti per un percorso unitario in tutti i centri interessati dal voto, individuando candidature di alto profilo politico e amministrativo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Oggi a Napoli i leader di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati si sono incontrati per fare il punto sulle prossime elezioni comunali nelle città capoluogo della regione.

