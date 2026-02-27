Tassa di soggiorno Barcellona la raddoppia Ecco la graduatoria delle città Ue più care
Barcellona ha deciso di raddoppiare la tassa di soggiorno, rendendola più alta rispetto alle città europee più care. La nuova misura mira a gestire l'aumento dei turisti, che dopo il lockdown sono tornati a visitare le principali destinazioni senza restrizioni. La graduatoria delle città Ue con le tasse di soggiorno più elevate evidenzia questa modifica rispetto alle altre metropoli europee.
È una tendenza in corso da tempo: controllare, limitare, gestire i grandi afflussi di viaggiatori che dopo la grande cesura imposta dal Covid hanno ripreso a gonfiare i numeri degli arrivi turistici nel mondo. Gli strumenti non sono molti: contributo d’accesso alla città (come a Venezia ) o al monumento (come Fontana di Trevi ) oppure ricorso alla leva della tassa di soggiorno. Una scelta compiuta da ultimo dalla Catalogna che comporterà in particolare per Barcellona un raddoppio dell’importo con un sistema progressivo legato a territorio e stagionalità. La novità scatterà il 1° aprile. Nella città spagnola, 16 milioni di turisti nel 2025 e... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
