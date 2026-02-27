A Casalpusterlengo, la polizia locale ha concluso il corso di formazione per l’utilizzo del taser, diventando così la prima amministrazione del territorio a dotarsi di questa dotazione. L’addestramento ha coinvolto gli agenti, che ora sono preparati a impiegare lo strumento in situazioni di emergenza. La novità si inserisce nelle strategie di sicurezza adottate dal Comune.

Casalpusterlengo è il primo Comune lodigiano a dotare di taser la polizia locale. E, mercoledì, si è conclusa un’intensa tre giorni di formazione che ha visto il Comando di Polizia Locale impegnato nell’addestramento all’uso dello strumento, aprendo ufficialmente la strada all’avvio operativo della sperimentazione sul territorio comunale. Otto agenti, tra cui il comandante Laura Chiesa, hanno preso parte al corso dedicato alle armi a impulso elettrico di ultima generazione, modello “Taser10”, recentemente acquisite grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione. Il Comune ora ha due dispositivi all’avanguardia, collegati via bluetooth alle bodycam in dotazione che già possono garantire massima trasparenza, tracciabilità degli interventi e tutela per operatori e cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taser alla polizia locale: concluso il corso per imparare a usarlo

