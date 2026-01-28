Niente taser per la polizia locale almeno per ora
La commissione Bilancio della Regione Emilia-Romagna ha deciso di non concedere ancora i taser alla polizia locale. La proposta di dotare gli agenti di questo strumento non è passata all’ultimo momento. Al momento, quindi, nessun taser in dotazione agli agenti, almeno finché non ci saranno ulteriori valutazioni.
Niente taser per gli agenti della polizia locale, almeno per il momento. Lo ha deciso la commissione Bilancio della Regione Emilia-Romagna durante l’ultima riunione. La proposta era stata presentata a fine 2025 da Fratelli d’Italia, con prima firma del consigliere Ferdinando Pulitanò. La riforma prevedeva di dotare la polizia locale “di taser e altri strumenti di autodifesa come guanti anti-taglio, spray irritante e bastoni estensibili, oltre che prevedere una tutela legale per gli agenti anche attraverso l’istituzione di un fondo regionale destinato a coprire le spese legali sostenute dagli enti locali per la difesa degli operatori di polizia locale”, si legge nella nota diffusa da viale Aldo Moro.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Regione Emilia Romagna
Taser, dash cam e bodycam: nuova dotazione d’avanguardia per la Polizia locale di Casalpusterlengo
Il Comune di Casalpusterlengo ha potenziato la dotazione tecnologica della Polizia locale, acquistando taser, dash cam, bodycam, e altri strumenti avanzati.
Foligno, la giunta Zuccarini compra taser per la polizia locale
Fuori controllo in centro: la polizia usa il Taser per fermarlo
Ultime notizie su Regione Emilia Romagna
Argomenti discussi: Niente taser alla Polizia Locale? Novelli: La scelta è dipesa da me; Gentile, salutava sempre. Mai sentito grida o rumori.
Il pacco dalla Cina all’Italia: niente tassa di 2 euro per consegne estereLa tassa di 2 euro sui piccoli pacchi, provenienti perlopiù dalla Cina, non è ... msn.com
Niente taglio delle tasse, Ryanair va via dalla SardegnaNiente taglio delle tasse, Ryanair va via dalla Sardegna. Niente taglio delle tasse, Ryanair va via dalla Sardegna: cresce l’allarme sui collegamenti aerei dell’Isola. vistanet.it
Il giovane originario del Gambia è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: è stato disarmato grazie all’intervento della Squadra Volante e all’uso del Taser - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.