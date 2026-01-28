Niente taser per la polizia locale almeno per ora

La commissione Bilancio della Regione Emilia-Romagna ha deciso di non concedere ancora i taser alla polizia locale. La proposta di dotare gli agenti di questo strumento non è passata all’ultimo momento. Al momento, quindi, nessun taser in dotazione agli agenti, almeno finché non ci saranno ulteriori valutazioni.

Niente taser per gli agenti della polizia locale, almeno per il momento. Lo ha deciso la commissione Bilancio della Regione Emilia-Romagna durante l'ultima riunione. La proposta era stata presentata a fine 2025 da Fratelli d'Italia, con prima firma del consigliere Ferdinando Pulitanò. La riforma prevedeva di dotare la polizia locale "di taser e altri strumenti di autodifesa come guanti anti-taglio, spray irritante e bastoni estensibili, oltre che prevedere una tutela legale per gli agenti anche attraverso l'istituzione di un fondo regionale destinato a coprire le spese legali sostenute dagli enti locali per la difesa degli operatori di polizia locale", si legge nella nota diffusa da viale Aldo Moro.

